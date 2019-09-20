США ввели санкции против Национального банка Ирана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну", - сказал Трамп журналистам пула.

В свою очередь министр финансов Стивен Мнучин заявил, что банк был "последним источником средств" для властей Ирана.

Национальный банк Ирана - крупнейший коммерческий финансовый институт в стране с активами, которые в 2016 году оценивались примерно в 80 миллиардов долларов и с 3 тысячами отделений по всему Ирану.