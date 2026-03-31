США продлили срок действия разрешения на переговоры по активам "Лукойла"
В регионе
- 31 марта, 2026
- 04:10
Министерство финансов США продлило до 1 мая срок действия лицензии на проведение переговоров, связанных с продажей зарубежных активов российской нефтяной компании "Лукойл".
Как сообщает Report, об этом говорится в тексте генеральной лицензии, размещённой 30 марта на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Первоначально лицензия действовала до 17 января, затем её срок был продлён до 1 апреля.
Ведомство разрешает операции, связанные с переговорами по продаже, отчуждению или передаче компании Lukoil International GmbH и её активов.
