США продлили срок действия разрешения на переговоры по активам "Лукойла"

Министерство финансов США продлило до 1 мая срок действия лицензии на проведение переговоров, связанных с продажей зарубежных активов российской нефтяной компании "Лукойл".

Как сообщает Report, об этом говорится в тексте генеральной лицензии, размещённой 30 марта на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Первоначально лицензия действовала до 17 января, затем её срок был продлён до 1 апреля.

Ведомство разрешает операции, связанные с переговорами по продаже, отчуждению или передаче компании Lukoil International GmbH и её активов.