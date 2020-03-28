США предоставят Армении 1,1 млн. долларов на борьбу с коронавирусом

США предоставят Армении 1,1 млн. долларов США в рамках глобального пакета чрезвычайной помощи для преодоления пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США выделили 274 млн. долларов США для содействия странам, больше всего пострадавшим от коронавируса. Эти средства будут разделены между 64 странами.

В этой связи председатель Армянского национального комитета Америки (ANCA) Раффи Ампарян выступил с заявлением, в котором приветствовал первый этап финансирования США, нацеленный на помощь Армении в связи с COVID-19.

Финансовая помощь со стороны США поможет Армении подготовить лабораторные системы, активизировать выявление случаев и эпидемиологический контроль, поддержать технических экспертов для принятия ответных мер и обеспечения готовности, а также способствовать информированию о рисках.

С 16 марта по 14 апреля в Армении действует режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса. В этих условиях с 23:59 24-го марта до 23:59 31-го марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан и ведение экономической деятельности.

В Армении по данным 27 марта зафиксировано 329 случаев инфицирования COVID-19, вылечились 28 человек, один пациент скончался.