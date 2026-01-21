Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    США предоставили Грузии триаж-лабораторию стоимостью $733 тыс.

    В регионе
    • 21 января, 2026
    • 13:14
    США предоставили Грузии триаж-лабораторию стоимостью $733 тыс.

    Министерство обороны США, Агентство по уменьшению угрозы (DTRA) передали Департаменту судебной экспертизы Министерства внутренних дел (МВД) Грузии триаж-лабораторию стоимостью $733,49 тыс.

    Как сообщает грузинское бюро Report, лаборатория предоставлена в рамках совместного проекта, реализуемого между сторонами в течение последних двух лет.

    Согласно информации МВД Грузии, в связи с передачей лаборатории заместитель министра внутренних дел Шалва Тадумадзе и директор Департамента судебной экспертизы Тенгиз Сисаури провели встречу с представителями Министерства обороны США и DTRA.

    Тадумадзе отметил, что новая триаж-лаборатория значительно повысит технические и профессиональные возможности Департамента судебной экспертизы МВД, что, в свою очередь, положительно повлияет на оперативность расследований, особенно в чрезвычайных ситуациях и в сфере безопасности.

    США Грузия триаж-лаборатория Минобороны США
    Лента новостей