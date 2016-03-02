​США поставят Турции управляемые авиационные бомбы на 682,9 млн. долларов

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Представители Пентагона подписали с властями Турции соглашение о поставке управляемых авиационных бомб на сумму 682,9 млн. долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Defense news со ссылкой на источник.

По его словам, закупка будет производиться по программе экспорта вооружений, в роли поставщика выступят компании Ellwood National Forge и General Dynamics Ordnance & Tactical Systems.

Отмечается, что руководство Турции ожидает завершения поставок к 2020 году.