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США постараются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию

США постараются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию В контакте с Ираном США сосредоточат свое внимание на сдерживании поставок оружия в Россию, а не на заторможенных переговорах по возобновлению международного ядерного соглашения.
В регионе
4 декабря 2022 г. 03:29
США постараются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию

В контакте с Ираном США сосредоточат свое внимание на сдерживании поставок оружия в Россию, а не на заторможенных переговорах по возобновлению международного ядерного соглашения.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Специальный посол США по вопросам Ирана Роберт Малли заявил, что Иран не заинтересован в возобновлении ядерного соглашения и продолжает препятствовать МАГАТЭ в расследовании по найденным частицам обогащенного урана на нескольких объектах. С конца августа не было никаких переговоров между странами ЕС и Ираном, хотя официально они не были приостановлены.

"На данный момент мы не собираемся фокусировать внимание на ядерной сделке, поскольку мы не можем позволить себе откатываться назад и позволять нас разыгрывать", - подчеркнул Р. Малли.

По его словам, США будут сейчас акцентировать внимание на том, чтобы "сорвать, задержать" поставки оружия из Ирана в Россию.

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