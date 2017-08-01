США поддерживает членство Грузии в НАТО

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Администрация президента Дональда Трампа поддерживает заявление о том, что Грузия должна стать членом НАТО.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в Тбилиси.

Вице-президент США с супругой Карен Пенс и официальной делегацией прибыл накануне с двухдневным визитом из Таллина, где он провел встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

"Мы с Трампом поддерживаем послание Бухарестского саммита о том, что Грузия станет членом НАТО. Грузинский народ стремительно движется в этом направлении, развивается демократия, героизм этой страны не перестает удивлять", — заявил М. Пенс во время совместной пресс-конференции с грузинским премьер-министром Георгием Квирикашвили.

Он также поблагодарил грузинскую сторону за участие в миротворческих миссиях в Афганистане и отметил, что 31 грузинский военный пожертвовали своими жизнями при участии в миссиях НАТО. По его словам, США ценят вклад грузинской стороны в этом направлении.