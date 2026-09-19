США поддержат трансформацию ВС Армении

США намерены задействовать весь потенциал своих консультативных программ и программ обмена опытом для поддержки трансформации вооруженных сил Армении.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.

По данным ведомства, 17 сентября в административном комплексе Минобороны Армении состоялись двусторонние оборонные консультации. Заместитель помощника главы военного ведомства США Эндрю Лумис подтвердил готовность Вашингтона продолжать содействие Еревану в проведении оборонных реформ.

"США продолжат поддерживать оборонные реформы, проводимые в Армении, вкладывая весь потенциал своих консультативных программ, обмена опытом и программ содействия по другим направлениям в осуществляемые в этих рамках процессы трансформации армии", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в оборонной сфере и определили направления дальнейшего взаимодействия в рамках программ содействия.

США планируют использовать имеющиеся инструменты обмена опытом для интеграции современных подходов в процессы реформирования структуры вооруженных сил Армении.