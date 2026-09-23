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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Испания со следующего года откажется от российского СПГ, несмотря на контракты

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 03:39
    Испания со следующего года откажется от российского СПГ, несмотря на контракты

    Испания намерена прекратить поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года, несмотря на действующие долгосрочные контракты местных компаний с поставщиками из РФ.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

    Министр отметил, что Мадрид будет соблюдать санкции Евросоюза, предусматривающие отказ от российского СПГ.

    По словам Альбареса, введение этих рестрикций было бы невозможно без согласия Испании, поскольку ряд испанских компаний имеет долгосрочные контракты на поставку российского газа. Он подчеркнул, что такие соглашения заключаются на много лет вперед, однако Испания намерена выполнять новые санкционные требования ЕС.

    Альбарес также отметил, что Испания располагает одними из крупнейших в Европе мощностей по хранению и регазификации СПГ. По его словам, это создает возможности для поставок газа в другие европейские страны, в том числе СПГ от таких поставщиков, как США.

    Хосе Мануэль Альбарес Российский газ Испания
    İspaniya gələn ildən Rusiyadan mayeləşdirilmiş təbii qazın idxalını dayandıracaq
    Spain to reject Russian LNG despite its companies' contracts - FM

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