Кобахидзе: На Южном Кавказе возникли широкие возможности для регионального сотрудничества

На Южном Кавказе возникли более широкие возможности для регионального сотрудничества.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на "Саммите многостороннего партнерства", организованного в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

И. Кобахидзе рассказал о значении многостороннего партнерства для обеспечения международного мира и безопасности, предотвращения конфликтов и их мирного урегулирования.

Премьер-министр, затронув также ситуацию в Грузии и регионе, отметил, что оккупация 20 процентов территории страны оказывает влияние на жизнь и права людей, проживающих на этих территориях.

Он подчеркнул, что Грузия привержена мирному урегулированию конфликта, в том числе деоккупации, примирению и восстановлению доверия среди пострадавшего от конфликта населения.

И. Кобахидзе отметил, что Южный Кавказ переживает период важных перемен, а внимание к экономическому и стратегическому потенциалу региона растет.

По словам премьер-министра, в настоящее время возникли более широкие возможности для практического регионального сотрудничества. Он сообщил, что Тбилиси приветствует прогресс, достигнутый в мирном процессе между соседними странами, и верит, что укрепление регионального сотрудничества может открыть новые возможности в таких сферах, как торговля, взаимосвязанность и экономическое развитие.

"Страны, расположенные в одном регионе, сталкиваются с общими вызовами в сферах безопасности и экономики. Более тесное сотрудничество позволяет эффективнее отвечать на эти вызовы", - заявил И. Кобахидзе.

Он добавил, что Грузия остается приверженной принципам, важным для обеспечения долгосрочного мира и благополучия.