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    Кобахидзе: На Южном Кавказе возникли широкие возможности для регионального сотрудничества

    В регионе
    • 23 сентября, 2026
    • 02:50
    Кобахидзе: На Южном Кавказе возникли широкие возможности для регионального сотрудничества

    На Южном Кавказе возникли более широкие возможности для регионального сотрудничества.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на "Саммите многостороннего партнерства", организованного в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

    И. Кобахидзе рассказал о значении многостороннего партнерства для обеспечения международного мира и безопасности, предотвращения конфликтов и их мирного урегулирования.

    Премьер-министр, затронув также ситуацию в Грузии и регионе, отметил, что оккупация 20 процентов территории страны оказывает влияние на жизнь и права людей, проживающих на этих территориях.

    Он подчеркнул, что Грузия привержена мирному урегулированию конфликта, в том числе деоккупации, примирению и восстановлению доверия среди пострадавшего от конфликта населения.

    И. Кобахидзе отметил, что Южный Кавказ переживает период важных перемен, а внимание к экономическому и стратегическому потенциалу региона растет.

    По словам премьер-министра, в настоящее время возникли более широкие возможности для практического регионального сотрудничества. Он сообщил, что Тбилиси приветствует прогресс, достигнутый в мирном процессе между соседними странами, и верит, что укрепление регионального сотрудничества может открыть новые возможности в таких сферах, как торговля, взаимосвязанность и экономическое развитие.

    "Страны, расположенные в одном регионе, сталкиваются с общими вызовами в сферах безопасности и экономики. Более тесное сотрудничество позволяет эффективнее отвечать на эти вызовы", - заявил И. Кобахидзе.

    Он добавил, что Грузия остается приверженной принципам, важным для обеспечения долгосрочного мира и благополучия.

    Ираклий Кобахидзе Южный Кавказ Грузия
    Kobaxidze: Cənubi Qafqazda regional əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar yaranıb
    Kobakhidze: Broader opportunities emerge for South Caucasus cooperation

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