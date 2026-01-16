Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    США подарили Грузии противопожарное оборудование и средства связи

    В регионе
    • 16 января, 2026
    • 11:52
    США подарили Грузии противопожарное оборудование и средства связи

    Военная группа США передала Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел Грузии противопожарное оборудование и средства связи общей на сумму $234,15 тыс.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в церемонии приняли участие заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, посол США по особым поручениям Алан Парселл, и др.

    Отмечалось, что оборудование, переданное Грузии в рамках двустороннего сотрудничества Тбилиси и Вашингтона, значительно повысит оперативные возможности пожарных и будет способствовать более быстрому и эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации

    Грузинская сторона выразив благодарность США за оказанную поддержку.

    В рамках визита американская делегация посетила Центр оперативного управления Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, где ознакомилась с деятельностью центра и механизмами реагирования на чрезвычайные ситуации.

    Грузия США противопожарное оборудование Служба по управлению ЧС Военная группа США
    ABŞ Gürcüstana yanğınsöndürmə və rabitə avadanlıqları hədiyyə edib
    US presents firefighting and communication equipment to Georgia

    Последние новости

    12:49

    Варринг Прабджот: Индия - империалистическое государство, угнетающее сикхов

    Внешняя политика
    12:49

    Быть или не быть: получится ли США добавить гренландскую звездочку на флаг?

    Аналитика
    12:40

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и снега

    Экология
    12:39

    "Азтелеком": В Агдаме и Кяльбаджаре более 1 тыс. домохозяйств обеспечены связью

    ИКТ
    12:35

    Дочь национального героя Шахина Тагиева рассказала о последних годах его жизни

    Внутренняя политика
    12:28

    В Малайзии приостановили военные и полицейские закупки на фоне коррупционного расследования

    Другие страны
    12:27

    Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 9,3%

    Финансы
    12:27

    Средняя скорость широкополосного интернета в Азербайджане увеличилась почти на 30%

    ИКТ
    12:21

    Боевой товарищ Шахина Тагиева поблагодарил государство за организацию похорон

    Внутренняя политика
    Лента новостей