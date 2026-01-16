США подарили Грузии противопожарное оборудование и средства связи

Военная группа США передала Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел Грузии противопожарное оборудование и средства связи общей на сумму $234,15 тыс.

Как сообщает грузинское бюро Report, в церемонии приняли участие заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, посол США по особым поручениям Алан Парселл, и др.

Отмечалось, что оборудование, переданное Грузии в рамках двустороннего сотрудничества Тбилиси и Вашингтона, значительно повысит оперативные возможности пожарных и будет способствовать более быстрому и эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации

Грузинская сторона выразив благодарность США за оказанную поддержку.

В рамках визита американская делегация посетила Центр оперативного управления Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, где ознакомилась с деятельностью центра и механизмами реагирования на чрезвычайные ситуации.