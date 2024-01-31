США обсуждают с Турцией возможность ее возвращения в программу F-35

Соединенные Штаты обсуждают с Турцией возможность ее возвращения в программу по производству американских истребителей F-35, но только при условии отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем С-400.

Соединенные Штаты обсуждают с Турцией возможность ее возвращения в программу по производству американских истребителей F-35, но только при условии отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем С-400.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы не изменили своего мнения о том, что программа F-35 не совместима для Турции с использованием ракет С-300 или С-400. Поэтому мы продолжаем эти обсуждения, и, если Турции удастся разрешить наши опасения по этому поводу, тогда ее движение в направлении программы F-35 может быть восстановлено", - сказал чиновник.

Напомним, что ранее о готовности американской стороны вернуть Анкару в программу по производству F-35 сообщила в интервью телеканалу CNN Türk заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.