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США готовы вернуть Турцию в программу по F-35 при решении вопроса с С-400

США готовы вернуть Турцию в программу по F-35 при решении вопроса с С-400 США готовы вернуть Турцию в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35, если удастся решить вопрос с приобретенными Анкарой российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.
В регионе
30 января 2024 г. 12:21
США готовы вернуть Турцию в программу по F-35 при решении вопроса с С-400

США готовы вернуть Турцию в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35, если удастся решить вопрос с приобретенными Анкарой российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN Türk.

"Мы находились в процессе переговоров о продаже ЗРК Patriot, пока они шли, Турция пошла в другом направлении. Поэтому сегодня мы провели несколько обсуждений. Очевидно, что если мы сможем решить вопрос с С-400, чего мы и хотим, США будут рады снова принять Турцию в семью F-35. Но сначала мы должны решить другой вопрос, в то же время обеспечив Турции сильную систему противовоздушной обороны", - отметила она.

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Версия на английском языке US ready to return Türkiye to F-35 program when resolving S-400 issue

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