США обеспокоены отставками министров в Грузии

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Вашингтоне "обеспокоены" отставками министра обороны Ираклия Аласании, его заместителей, а также отставками госминистра по Евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили и министра иностранных дел Майи Панджикидзе и ее заместителей, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы высоко оцениваем заслуги этих министров перед своей страной, а также их партнерство с США", - говорится в заявлении.

Госдепартамент также подчеркивает, что "в условиях текущей нестабильности в регионе и внутренних экономических проблем, в интересах Грузии продемонстрировать стабильность, единство, приверженность духу закона и демократическим принципам".

"Мы настаиваем на том, чтобы все стороны обеспечили выполнение этих задач и сосредоточились на обеспечении евроатлантического будущего Грузии. Мы призываем правительство Грузии развеять ощущение, что в данном случае судебная система использовалась для политических целей", - говорится в заявлении Псаки.