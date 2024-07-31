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США могут ввести новые санкции против Грузии

США могут ввести новые санкции против Грузии Вашингтонская администрация рассматривает возможность введения новых санкций против Грузии, власти США рассчитывают на то, что Тбилиси изменит курс в последующие месяцы.
В регионе
31 июля 2024 г. 04:03
США могут ввести новые санкции против Грузии

Вашингтонская администрация рассматривает возможность введения новых санкций против Грузии, власти США рассчитывают на то, что Тбилиси изменит курс в последующие месяцы.

Как передает Report, об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

"Вы спросили о санкциях. Мы активно рассматриваем имеющиеся у нас возможности в этой сфере. Я не стану анонсировать что-либо, но мы это рассматриваем. Речь идет не только о тех, кто извлекает выгоду из коррупции, но и о тех, кто причастен к нарушению прав человека, согласно Глобальному акту о правах человека имени Магнитского.

Год назад мы видели, что избран неверный путь, а потом правящая партия изменила свой курс и добилась огромных успехов. Я надеюсь, что это может снова произойти в последующие месяцы", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Vaşinqton Gürcüstana qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi imkanlarını nəzərdən keçirir

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