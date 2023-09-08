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США изъяли 980 тысяч баррелей контрабандной нефти из Ирана

США изъяли 980 тысяч баррелей контрабандной нефти из Ирана Власти США пресекли поставку контрабандной сырой нефти из Ирана в третью страну объемом почти 1 миллион баррелей,
В регионе
8 сентября 2023 г. 19:55
США изъяли 980 тысяч баррелей контрабандной нефти из Ирана

Власти США пресекли поставку контрабандной сырой нефти из Ирана в третью страну объемом почти 1 миллион баррелей,

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил американский минюст.

По информации ведомства, речь идет о незаконной схеме по транспортировке иранской нефти зарубежным покупателям, которая существует при поддержке запрещенного в США Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Участники схемы, как следует из заявления, пытались завуалировать страну происхождения нефти, используя перевалочные пункты, сфальсифицированные документы и иные средства.

"Это первый в истории случай раскрытия уголовного преступления с участием организации, которая нарушила санкции, содействия незаконной продаже и транспортировке нефти из Ирана. Он сопровождается успешным изъятием более 980 тыс. баррелей контрабандной сырой нефти", - проинформировали в минюсте США.

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