Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    США и Украина в ближайшее время перечислят в совместный инвестфонд $150 млн

    В регионе
    • 17 сентября, 2025
    • 17:00
    США и Украина в ближайшее время перечислят в совместный инвестфонд $150 млн

    В американо-украинский инвестиционный фонд в ближайшее время поступят первые взносы от США и Украины по $75 млн, в общей сложности $150 млн.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил журналистам министр экономики страны Алексей Соболев.

    По его словам, до конца года капитал фонда может увеличиться.

    "Мы ожидаем, что до конца года в фонде будет $200 млн. Этого точно хватит, чтобы начать первые масштабные инвестиции", - сказал он.  

    Министр также сообщил, что в госбюджете Украины на 2026 год заложены средства в размере почти 1,9 млрд гривен (почти $46 млн) для пополнения фонда.

    До конца ноября планируется согласовать инвестиционные протоколы, что позволит фонду непосредственно начать инвестиционную деятельность.

    "Мы надеемся что в следующем году будут первые инвестиции фонда в сфере критических минералов, переработке и в энергетические проекты. Американцам очень интересны проекты по добыче газа", - отметил Соболев.

    США Украина инвестиционный фонд госбюджет Алексей Соболев энергетические проекты добыча газа
    İlin sonuna qədər ABŞ-Ukrayna investisiya fonduna 200 milyon dollar qoyula bilər

    Последние новости

    18:09

    Бизнес-совет Азербайджана и ОАЭ займется совместными проектами

    Бизнес
    18:05

    Симонян и Су Хуэй обсудили вопросы нормализацию между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    18:01

    В Азербайджане создадут рабочую группу для устранения трудностей в реинтеграции наркоманов

    Внутренняя политика
    17:56

    Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужик

    В регионе
    17:51

    Количество банковских счетов азербайджанского бизнеса увеличилось почти на 24%

    Финансы
    17:48

    ЕК предложила санкции против 10 представителей руководства ХАМАС

    Другие страны
    17:46

    Баку обсуждает с Минском расширение сотрудничества в ряде областей

    Бизнес
    17:45

    В Азербайджане принята шестилетняя программа противодействия наркоугрозе

    Другие
    17:43

    В Иране создадут cовет по поддержке возвращения иранцев из-за рубежа

    В регионе
    Лента новостей