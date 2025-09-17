США и Украина в ближайшее время перечислят в совместный инвестфонд $150 млн

В американо-украинский инвестиционный фонд в ближайшее время поступят первые взносы от США и Украины по $75 млн, в общей сложности $150 млн.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил журналистам министр экономики страны Алексей Соболев.

По его словам, до конца года капитал фонда может увеличиться.

"Мы ожидаем, что до конца года в фонде будет $200 млн. Этого точно хватит, чтобы начать первые масштабные инвестиции", - сказал он.

Министр также сообщил, что в госбюджете Украины на 2026 год заложены средства в размере почти 1,9 млрд гривен (почти $46 млн) для пополнения фонда.

До конца ноября планируется согласовать инвестиционные протоколы, что позволит фонду непосредственно начать инвестиционную деятельность.

"Мы надеемся что в следующем году будут первые инвестиции фонда в сфере критических минералов, переработке и в энергетические проекты. Американцам очень интересны проекты по добыче газа", - отметил Соболев.