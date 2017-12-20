США и Турция еще на год продлевают ограничения, связанные с выдачей виз

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Турция до января 2019 года приостановила процесс выдачи виз гражданам США.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил заместитель премьер-министра Турции Реджеп Акдаг.

"Следует в целом улучшить данный процесс, упростить дела граждан. Подобное поведение США усложняет дела граждан страны. А мы также в ответ применяем к ним лимиты", - подчеркнул он.

Отметим, что 19 декабря посольство США в Турции заявило о приостановке до 1 января 2019 года визовых вопросов граждан Турции.