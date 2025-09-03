США и Грузия обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности

Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    • 03 сентября, 2025
    • 19:19
    В Министерстве обороны Грузии были обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества между Тбилиси и Вашингтоном.

    Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в посольстве США в Грузии.

    Согласно информации, исполняющий обязанности посла США Алан Перселл представил вице-премьеру и министру обороны Ираклию Чиковани прибывших в Тбилиси новоназначенного военного атташе, полковника Джонатана Адамса и главу Офиса оборонного сотрудничества США, подполковника Эндрю Андервуда.

    Стороны обменялись мнениями о существующем военном партнерстве между США и Грузией, расширении сотрудничества в сфере безопасности и будущих перспективах.

