США и Грузия обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности
В регионе
- 03 сентября, 2025
- 19:19
В Министерстве обороны Грузии были обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества между Тбилиси и Вашингтоном.
Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в посольстве США в Грузии.
Согласно информации, исполняющий обязанности посла США Алан Перселл представил вице-премьеру и министру обороны Ираклию Чиковани прибывших в Тбилиси новоназначенного военного атташе, полковника Джонатана Адамса и главу Офиса оборонного сотрудничества США, подполковника Эндрю Андервуда.
Стороны обменялись мнениями о существующем военном партнерстве между США и Грузией, расширении сотрудничества в сфере безопасности и будущих перспективах.
Последние новости
20:42
Фото
Посол Азербайджана обсудил с директором Национальной библиотеки Марокко развитие культурного сотрудничестваВнешняя политика
20:21
Трамп заявил о предстоящем разговоре с Путиным в ближайшие дниДругие страны
20:18
Трамп заявил о готовности увеличить военное присутствие США в ПольшеДругие страны
20:15
Число умерших кандидатов от АдГ перед местными выборами выросло до семиДругие страны
20:06
Трамп: США примут меры, если будут не удовлетворены шагами РФ по УкраинеДругие страны
20:05
СМИ: Европейские лидеры и Зеленский 4 сентября созвонятся с ТрампомДругие страны
19:54
COP30 в Бразилии столкнулся с логистическим кризисомЭкология
19:48
Фото
Завершился рабочий визит Ильхама Алиева в КитайВнешняя политика
19:36