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Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ США более чем в три раза сократили помощь Армении. Так, в 2018 году США выделят Армении помощь в 6,2 млн долларов, тогда как в 2016 году она составила 20,4 млн долларов. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США принял законопроект об ассигнациях по "Государственным, зарубежным операциям и связанными с ними программам" (SFOPS) на 2018 год. Согласно законопроекту, США окажут финансовую поддержку другим странам на 47,4 млрд долларов, что на 10 млрд долларов меньше, чем в прошлом году. Сюда входит статья помощи странам, принявших сирийских беженцев.

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Структура бюджетной помощи Армении выглядит следующим образом: 4 млн долларов - Фонд экономической поддержки и развития, 1,5 млн долларов - программа международного контроля над наркотиками и правоохранительной деятельности, 700 тыс долларов - программы по нераспространению оружия массового поражения, борьбе с терроризмом, разминированию и смежным вопросам.