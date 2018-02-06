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    Срок ночного домашнего ареста для Саакашвили истек

    Информацию об этом распространил адвокат политика

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Срок ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили истек.

    Как передает Report, информацию об этом распространил адвокат политика Руслан Чорнолуцкий во вторник, 6 февраля.

    Чорнолуцкий считает, что власть может таким образом очистить его статус для выдворения из страны.

    После истечения указанного в решении срока действия меры пресечения Саакашвили больше не ограничены ничем, кроме обязательства, как подозреваемого, получать повестки и являться по вызову на следственные действия.

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