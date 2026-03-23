Србуи Галян: Новая Конституция Армении готова юридически

Новая Конституция Армении полностью готова с правовой точки зрения, в настоящее время продолжается работа над ее политическим содержанием.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила министр юстиции Армении Србуи Галян на брифинге для журналистов в Национальном собрании.

По ее словам, работа над документом будет продолжена совместно с Советом по конституционной реформе с учетом общественных обсуждений.

"Поскольку процесс не статичен, он не будет выглядеть так: текст опубликован, и на этом все. Мы будем публиковать текст или положения, чтобы затрагивать чувства общественности и давать возможность для размышлений. Другими словами, мы будем собирать мнения, вносить изменения, и они также будут обсуждаться с Советом", - сказала она.

Комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что в новой Конституции не должно быть ссылок на Декларацию независимости, министр подчеркнула, что это политическая позиция, и участники реформы вправе высказывать собственные мнения.

По ее словам, премьер-министр выражает свое мнение о том, что считает правильным, а члены Совета по конституционной реформе также имеют право высказывать собственную позицию.