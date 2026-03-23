    В регионе
    • 23 марта, 2026
    • 13:55
    Србуи Галян: Новая Конституция Армении готова юридически

    Новая Конституция Армении полностью готова с правовой точки зрения, в настоящее время продолжается работа над ее политическим содержанием.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила министр юстиции Армении Србуи Галян на брифинге для журналистов в Национальном собрании.

    По ее словам, работа над документом будет продолжена совместно с Советом по конституционной реформе с учетом общественных обсуждений.

    "Поскольку процесс не статичен, он не будет выглядеть так: текст опубликован, и на этом все. Мы будем публиковать текст или положения, чтобы затрагивать чувства общественности и давать возможность для размышлений. Другими словами, мы будем собирать мнения, вносить изменения, и они также будут обсуждаться с Советом", - сказала она.

    Комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что в новой Конституции не должно быть ссылок на Декларацию независимости, министр подчеркнула, что это политическая позиция, и участники реформы вправе высказывать собственные мнения.

    По ее словам, премьер-министр выражает свое мнение о том, что считает правильным, а члены Совета по конституционной реформе также имеют право высказывать собственную позицию.

    Србуи Галян Конституция Армении Никол Пашинян
    Srbui Qalyan: Ermənistanın yeni Konstitusiyası hüquqi baxımdan hazırdır
