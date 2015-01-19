​Спустя 15 лет президент Турции председательствует на заседании правительства

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приступило к работе заседание Кабинета министров.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, впервые подобное мероприятие состоялось в 1962 году под председательством 4-го президента Джамала Гюрселя. А на последнем заседании правительства 12 мая 2000 года председательствовал 9-ый президент Турции Сулейман Демирель.

По информации, заседание проходит в "Аксарае".

Одним из привлекших внимание местных СМИ деталей стал портрет Ататюрка. В информации отмечается, что на прошедшем в том же дворце предыдущем заседании Совета национальной безопасности Турции портрета Ататюрка не было.

На заседании обсуждаются важные вопросы, касающиеся общественно-политической и экономической ситуации в стране.