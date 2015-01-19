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    ​Спустя 15 лет президент Турции председательствует на заседании правительства

    Одним из привлекших внимание местных СМИ деталей стал портрет Ататюрка

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приступило к работе заседание Кабинета министров.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, впервые подобное мероприятие состоялось в 1962 году под председательством 4-го президента Джамала Гюрселя. А на последнем заседании правительства 12 мая 2000 года председательствовал 9-ый президент Турции Сулейман Демирель.

    По информации, заседание проходит в "Аксарае".

    Одним из привлекших внимание местных СМИ деталей стал портрет Ататюрка. В информации отмечается, что на прошедшем в том же дворце предыдущем заседании Совета национальной безопасности Турции портрета Ататюрка не было.

    На заседании обсуждаются важные вопросы, касающиеся общественно-политической и экономической ситуации в стране.

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