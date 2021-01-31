Спикер парламента Ирана прокомментировал заявления Блинкена

«Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена по ядерной сделке с Ираном вызывают разочарование».

«Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена по ядерной сделке с Ираном вызывают разочарование».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье глава Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Учитывая заявления госсекретаря США, необходимо отметить, что позиция США в отношении Ирана вызывает разочарование", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация IRIB. По словам Галибафа, "вместо того, чтобы выставлять условия по выполнению обязательств (по ядерной сделке), американское правительство должно определить, как они будут реализовывать свои обязательства по отмене санкций (в отношении Ирана)".