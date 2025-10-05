Спикер парламента: Грузия благодаря правоохранителям избежала "майдана" и хаоса

Благодаря слаженной работе сотрудников правоохранительных органов в ходе субботней акции Грузия избежала "майдана" и хаоса.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге, комментируя вчерашние события.

"Вчера мы избежали майданизации, кровопролития, хаоса и возвращения в темное прошлое", - подчеркнул Папуашвили.

Он отметил, что это было бы невозможно без самоотверженной работы сотрудников правоохранительных органов.

"Благодарю каждого полицейского, спецназовца, офицера службы безопасности и государственного охранника, которые вчера предотвратили попытки внутренних и внешних врагов дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал Папуашвили.

Председатель парламента добавил, что внутренние и внешние силы, пытавшиеся нарушить стабильность в стране, потерпели поражение перед народом: "Мы не позволили нанести вред нашей стране тем, кто служит амбициям, ненависти и мотиву мести из-за рубежа. Вина лиц, пытавшихся свергнуть правительство и руководивших этой авантюрой, будет доказана, и они понесут соответствующее наказание".