    Спикер парламента Грузии сообщил об упразднении Антикоррупционного бюро

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 12:17
    В Грузии упразднят Антикоррупционное бюро.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом завил спикер парламента Шалва Папуашвили.

    По его словам, Служба государственного аудита сможет эффективнее выполнять его обязанности, поэтому оно перестанет существовать со 2 марта 2026 года.

    Антикоррупционное бюро было создано в конце 2022 года по рекомендации Евросоюза.

