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Спикер парламента Грузии: Основанный ЕС фонд вмешивается в выборы в стране

Спикер парламента Грузии: Основанный ЕС фонд вмешивается в выборы в стране Основанный Евросоюзом "Фонд демократии Европы" напрямую финансирует партии в Грузии и вмешивается в выборы.
В регионе
28 февраля 2024 г. 17:01
Спикер парламента Грузии: Основанный ЕС фонд вмешивается в выборы в стране

Основанный Евросоюзом "Фонд демократии Европы" напрямую финансирует партии в Грузии и вмешивается в выборы.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Фонд демократии Европы", который скрыл свои расходы в Грузии, напрямую финансирует политические партии и вмешивается в выборы", - сказал он.

По его словам, одна Грузия с этой проблемой не справится, нужно вмешательство ЕС.

"Надлежащее проведение выборов является частью девяти рекомендаций и мы в одиночку не справимся с этой проблемой, так как "Фонд демократии Европы - основанный Евросоюзом институт, в правлении которого большое представительство европарламентариев, которые в том числе напрямую связаны с "Единым национальным движением", - сказал Папуашвили.

Он отметил, что если интерес Грузии и ЕС заключается в том, чтобы выборы были прозрачными, то необходимо запретить и прекратить прямое или косвенное финансирование партий в Грузии по европейским каналам.

Тема финансирования партий и неправительственных организаций особенно актуальна в год парламентских выборов, которые пройдут 26 октября. В Грузии финансирование от государства на предвыборную кампанию и бесплатное рекламное время получат лишь 13 партий, остальным придется искать финансы самим.

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Версия на английском языке Georgian Parliament speaker: EU-founded fund interfering in elections in country

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