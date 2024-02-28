Спикер парламента Грузии: Основанный ЕС фонд вмешивается в выборы в стране

Основанный Евросоюзом "Фонд демократии Европы" напрямую финансирует партии в Грузии и вмешивается в выборы.

Основанный Евросоюзом "Фонд демократии Европы" напрямую финансирует партии в Грузии и вмешивается в выборы.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Фонд демократии Европы", который скрыл свои расходы в Грузии, напрямую финансирует политические партии и вмешивается в выборы", - сказал он.

По его словам, одна Грузия с этой проблемой не справится, нужно вмешательство ЕС.

"Надлежащее проведение выборов является частью девяти рекомендаций и мы в одиночку не справимся с этой проблемой, так как "Фонд демократии Европы - основанный Евросоюзом институт, в правлении которого большое представительство европарламентариев, которые в том числе напрямую связаны с "Единым национальным движением", - сказал Папуашвили.

Он отметил, что если интерес Грузии и ЕС заключается в том, чтобы выборы были прозрачными, то необходимо запретить и прекратить прямое или косвенное финансирование партий в Грузии по европейским каналам.

Тема финансирования партий и неправительственных организаций особенно актуальна в год парламентских выборов, которые пройдут 26 октября. В Грузии финансирование от государства на предвыборную кампанию и бесплатное рекламное время получат лишь 13 партий, остальным придется искать финансы самим.