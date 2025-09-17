Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Спикер парламента Грузии: Между США и Брюсселем существуют различия в подходе к ценностям

    В регионе
    • 17 сентября, 2025
    • 16:58
    Спикер парламента Грузии: Между США и Брюсселем существуют различия в подходе к ценностям

    Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что между США и Европейским Союзом существуют различия в подходе к ценностям.

    Как сообщает грузинское бюро Report, спикер заявил, что после смены администрации в США заметно усилилась поддержка прав человека и верховенства закона, однако в Брюсселе наблюдается некоторое отставание в этом вопросе.

    "Сегодня между США и Брюсселем существует расхождение в ценностях. Новая администрация США открыто выступает на стороне прав человека. Но мы видим, что Брюссель отстает от процесса, остается в стороне от происходящего в мире", – подчеркнул Папуашвили.

    Председатель парламента также обвинил ЕС в поддержке неправительственных организаций, выходящих за рамки демократии, вместо осуждения насилия.

    "Все осуждают насилие, но представитель Европейской комиссии поддерживает преступника. А бюрократы ЕС финансируют антидемократические действия. НПО, участвовавшие в организации насилия 4 октября, финансируются из бюджета ЕС, а послы даже не стесняются давать объяснения грузинскому народу по этому поводу", - добавил он. 

    Шалва Папуашвили США Брюссель ценности
    Gürcüstan parlamentinin sədri: ABŞ və Brüssel arasında dəyər fərqi yaranıb
    Georgian Parliament Speaker: Value gap emerging between US and Brussels

    Последние новости

    18:05

    Симонян и Су Хуэй обсудили вопросы нормализацию между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    18:01

    В Азербайджане создадут рабочую группу для устранения трудностей в реинтеграции наркоманов

    Внутренняя политика
    17:56

    Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужик

    В регионе
    17:51

    Количество банковских счетов азербайджанского бизнеса увеличилось почти на 24%

    Финансы
    17:48

    ЕК предложила санкции против 10 представителей руководства ХАМАС

    Другие страны
    17:46

    Баку обсуждает с Минском расширение сотрудничества в ряде областей

    Бизнес
    17:45

    В Азербайджане принята шестилетняя программа противодействия наркоугрозе

    Другие
    17:43

    В Иране создадут cовет по поддержке возвращения иранцев из-за рубежа

    В регионе
    17:42

    ГНС в 2024г применила санкции на 480 тыс. манатов за нарушение условий найма работников

    Финансы
    Лента новостей