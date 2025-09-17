Спикер парламента Грузии: Между США и Брюсселем существуют различия в подходе к ценностям

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что между США и Европейским Союзом существуют различия в подходе к ценностям.

Как сообщает грузинское бюро Report, спикер заявил, что после смены администрации в США заметно усилилась поддержка прав человека и верховенства закона, однако в Брюсселе наблюдается некоторое отставание в этом вопросе.

"Сегодня между США и Брюсселем существует расхождение в ценностях. Новая администрация США открыто выступает на стороне прав человека. Но мы видим, что Брюссель отстает от процесса, остается в стороне от происходящего в мире", – подчеркнул Папуашвили.

Председатель парламента также обвинил ЕС в поддержке неправительственных организаций, выходящих за рамки демократии, вместо осуждения насилия.

"Все осуждают насилие, но представитель Европейской комиссии поддерживает преступника. А бюрократы ЕС финансируют антидемократические действия. НПО, участвовавшие в организации насилия 4 октября, финансируются из бюджета ЕС, а послы даже не стесняются давать объяснения грузинскому народу по этому поводу", - добавил он.