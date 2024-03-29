Спикер парламента Армении: Россия неоднократно обманывала Армению

Россия неоднократно обманывала Армению.

Россия неоднократно обманывала Армению.

Как сообщает Report , об этом сказала спикер парламента Армении Ален Симонян в эфире Общественного телевидения Армении.

"Россия оставила Армению одной "в самый сложный период". Это факт. У нас был друг, союзник, как они любят говорить, старший брат, который, когда пришло время нас защитить, по крайней мере, оставил нас одного, если не сказать, что все происходило с его ведома. Нас неоднократно обманывали, а потом попытались втянуть в новую войну уже на территории Армении, чтобы потом "спасти" в конкретной ситуации и накинуть хомут на государственность Армении", - подчеркнул спикер армянского парламента.

А.Симонян сообщил, что для Армении получение статуса кандидата на членство в ЕС - самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, по которому это надо сделать. Многое надо привести в соответствие с европейскими стандартами.

По его словам, "на самом деле Армения всегда шла по этому пути, пока ее не втянули в другую систему (Евразийский экономический союз - АЕД).