Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Симонян о перспективах торговли с Азербайджаном: Армяне будут покупать бензин дешевле

    В регионе
    • 11 сентября, 2025
    • 12:41
    Симонян о перспективах торговли с Азербайджаном: Армяне будут покупать бензин дешевле

    Спикер парламента Армении Ален Симонян прокоментировал экономическое взаимодействие с Азербайджаном после подписания мирного соглашения между двумя странами.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, данную тему Симонян обсуждал сегодня на брифинге с журналистами.

    "В наших магазинах [в Армении] будут азербайджанские товары. Например, армяне будут покупать бензин дешевле, это неизбежно", - сказал  спикер парламента. 

    Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом в Вашингтоне 7-8 августа. В рамках визита лидеры Азербайджана и Армении при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в Белом доме совместную декларацию. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении в присутствии лидеров трех стран парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.

    Армения Ален Симонян бензин Азербайджан мирный договор торговля
    Alen Simonyan: Bizim mağazalarımızda Azərbaycan malları olacaq
    Simonyan on trade prospects with Azerbaijan: Armenians to buy gasoline cheaper

    Последние новости

    13:51

    В РФ заявили, что пока не договорились о разговоре Путина с Трампом

    Другие страны
    13:50
    Фото

    В Гяндже асфальтоукладчик опрокинулся на легковой автомобиль

    Происшествия
    13:48

    Семьи шехидов и ветераны Чернобыля получат доступ к бесплатным психотропным препаратам

    Внутренняя политика
    13:44

    Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и РФ

    Другие страны
    13:44

    Армения считает оправданным желание Азербайджана предотвратить любую будущую угрозу

    В регионе
    13:38

    Министр: Принуждение учителей к ремонту классов недопустимо

    Наука и образование
    13:36

    Азербайджан примет VII заседание религиозных лидеров ОТГ

    Религия
    13:30

    Минторговли: Казахстан не получал уведомлений о возможных санкциях ЕС

    Другие страны
    13:30

    Глава УМК принял участие во встрече религиозных лидеров ОТГ с Садыром Жапаровым

    Внешняя политика
    Лента новостей