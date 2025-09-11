Симонян о перспективах торговли с Азербайджаном: Армяне будут покупать бензин дешевле

Спикер парламента Армении Ален Симонян прокоментировал экономическое взаимодействие с Азербайджаном после подписания мирного соглашения между двумя странами.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, данную тему Симонян обсуждал сегодня на брифинге с журналистами.

"В наших магазинах [в Армении] будут азербайджанские товары. Например, армяне будут покупать бензин дешевле, это неизбежно", - сказал спикер парламента.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом в Вашингтоне 7-8 августа. В рамках визита лидеры Азербайджана и Армении при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в Белом доме совместную декларацию. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении в присутствии лидеров трех стран парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.