Спикер парламента Армении о перспективах прямых переговоров между Баку и Ереваном

Прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией не исключены.

Прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией не исключены.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом журналистам сказал спикер армянского парламента Ален Симонян.

Он отметил, что любая страна, которая пытается быть посредником в мирном процессе, имеет свои интересы.

"Не нужно быть романтиками, считать, что, например, французы любят нас за красивые глаза, историю, а другой народ не любит - это сказки. Интересы либо совпадают, либо - нет", - сказал Симонян.

По его словам, все страны, стремящиеся иметь влияние на Азербайджан и Армению, попытаются выступить "хорошими" посредниками, но и Ереван, и Баку должны самостоятельно решать свои вопросы, чтобы не стать разменной монетой в игре других.

"Я не исключаю, что прямые переговоры также могут иметь место, потому что у нас был позитивный опыт (например, возвращение 32 военнослужащих)... Но, конечно, международное сообщество - также важный момент", - отметил спикер армянского парламента.

При этом, по его словам, одно другое не исключает, а наоборот – может помочь.