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Спикер парламента Армении о перспективах прямых переговоров между Баку и Ереваном

Спикер парламента Армении о перспективах прямых переговоров между Баку и Ереваном Прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией не исключены.
В регионе
15 января 2024 г. 16:15
Спикер парламента Армении о перспективах прямых переговоров между Баку и Ереваном

Прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией не исключены.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом журналистам сказал спикер армянского парламента Ален Симонян.

Он отметил, что любая страна, которая пытается быть посредником в мирном процессе, имеет свои интересы.

"Не нужно быть романтиками, считать, что, например, французы любят нас за красивые глаза, историю, а другой народ не любит - это сказки. Интересы либо совпадают, либо - нет", - сказал Симонян.

По его словам, все страны, стремящиеся иметь влияние на Азербайджан и Армению, попытаются выступить "хорошими" посредниками, но и Ереван, и Баку должны самостоятельно решать свои вопросы, чтобы не стать разменной монетой в игре других.

"Я не исключаю, что прямые переговоры также могут иметь место, потому что у нас был позитивный опыт (например, возвращение 32 военнослужащих)... Но, конечно, международное сообщество - также важный момент", - отметил спикер армянского парламента.

При этом, по его словам, одно другое не исключает, а наоборот – может помочь.

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Версия на английском языке Armenian Parliament speaker on direct negotiations between Baku and Yerevan
Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: "Ermənistanla Azərbaycan arasında birbaşa təmaslar istisna deyil"

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