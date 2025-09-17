Спикер парламента Армении и депутат представили жалобы друг против друга

Спикер парламента Армении Ален Симонян и депутат от правящей партии "Гражданский договор" Айк Саркисян представили друг против друга жалобы с требованием возбудить дисциплинарное производство. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении пресс-службы партии. В нем отмечается, что в апреле этого года управление "ГД" на основании заявления Симоняна инициировало дисциплинарное производство в отношении депутата, в результате чего последнему был объявлен строгий выговор. Однако не указывается какое нарушение допустил Саркисян. При этом в партии отметили, что во время обсуждения вопроса Саркисян представил встречное заявление с просьбой начать аналогичное производство в отношении Симоняна. "Надзорный орган партии дважды приглашал Саркисяна для дачи объяснений, однако оба раза он не смог явиться, поскольку находился за рубежом. Комиссия "ГД" не нашла оснований для дисциплинарного производства в отношении Симоняна", - отметили в партии. Ранее СМИ сообщили, что Саркисян требовал исключить Симоняна из партии. Он обосновал это тем, что спикер выступает против представленных им поправок в закон о повышении налогов букмекерских компаний, поскольку получает финансовую прибыль от одной из них. Депутат утверждал, что Симонян пытался сорвать голосование по проекту, но премьер Никол Пашинян поручил представителями власти проголосовать за него.