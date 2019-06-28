Премьер Грузии: Спикер не мог подать в отставку, находясь с визитом в Азербайджане

"Председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе не мог подать в отставку, находясь с официальным визитом в Азербайджане".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на проведенном брифинге заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По его словам, И.Кобахидзе должен был подать в отставку в первый же день протестов в Тбилиси: "Однако, он находился с визитом в Баку. Как можно представить отставку председателя парламента, находясь с визитом за границей? Спикер приостановил визит и первым рейсом вернулся в Грузию. Вернувшись, он принял участие на заседании политического совета правящей партии и было принято решение о его отставке".

Отметим, что 20 июня И.Кобахидзе находился в Азербайджане с первым официальным визитом. В тот же день из-за массовых протестов в Тбилиси спикеру пришлось срочно вернуться на родину, а 21 июня он подал в отставку.