Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заразился коронавирусом

Тест на covid председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслава Володина оказался положительным.

Тест на коронавирус председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслава Володина оказался положительным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе палаты парламента.

"В конце прошлой недели тест на covid у председателя Госдумы показал положительный результат. Вячеслав Володин также не сможет принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдет завтра в Минске.

По этой же причине был перенесен официальный визит председателя Государственной думы в Индию, который должен был состояться со 2 по 4 декабря Согласованы новые даты в начале следующего года", - говорится в сообщении.