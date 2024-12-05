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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заразился коронавирусом

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заразился коронавирусом Тест на covid председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслава Володина оказался положительным.
В регионе
5 декабря 2024 г. 21:54
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заразился коронавирусом

Тест на коронавирус председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслава Володина оказался положительным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе палаты парламента.

"В конце прошлой недели тест на covid у председателя Госдумы показал положительный результат. Вячеслав Володин также не сможет принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдет завтра в Минске.

По этой же причине был перенесен официальный визит председателя Государственной думы в Индию, который должен был состояться со 2 по 4 декабря Согласованы новые даты в начале следующего года", - говорится в сообщении.

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