Спецслужбы Турции получили доступ к досье с именами почти 10 тыс. боевиков ИГ

Спецслужбы Турции получили доступ к секретному досье террористической организации "Исламское государство" (ИГ), включающему имена почти 10 тыс. боевиков.

Спецслужбы Турции получили доступ к секретному досье террористической организации "Исламское государство" (ИГ), включающему имена почти 10 тыс. боевиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, от этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источники.

Досье содержит биографии, сведения о пройденной подготовке, национальности, адреса и контактные данные 9 952 террористов, находящихся в различных точках мира и способных организовать теракты.

Утверждается, что за этим досье много лет охотились ЦРУ, MI6 и "Моссад".