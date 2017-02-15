Спецслужбы СНГ проведут антитеррористические учения по выявлению вербовщиков в соцсетях

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Спецслужбы СНГ в 2017 году проведут масштабные учения по выявлению вербовщиков террористов в соцсетях, а также эмиссаров международных террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковник Андрей Новиков в ходе 10-го совещания глав национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ в Москве.

В данном совещании принимают участие представители спецслужб 10 государств СНГ, в том числе и Азербайджана. Среди вопросов повестки - оценка террористических угроз в условиях обострения обстановки в сирийско-иракской зоне, прогноз развития ситуации, противодействие вербовочной деятельности террористических организаций.

А. Новиков также заявил, что АТЦ СНГ предлагает спецслужбам стран Содружества консолидировать данные о лицах, вовлеченных в террористическую деятельность.