Спецпредставитель Трампа и замгоссекретаря США находятся с визитом в Казахстане
В регионе
- 28 октября, 2025
- 16:25
В Алматы находятся спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель госсекретаря Кристофер Ландау.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.
Программа визита предусматривает ряд встреч, на которых будут обсуждены перспективы казахско-американских отношений, а также вопросы международной и региональной повестки.
Сегодня они встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане. Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт Шымбулак и высокогорный каток Медеу.
