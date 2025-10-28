Спецпредставитель Трампа и замгоссекретаря США находятся с визитом в Казахстане

В Алматы находятся спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель госсекретаря Кристофер Ландау.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Программа визита предусматривает ряд встреч, на которых будут обсуждены перспективы казахско-американских отношений, а также вопросы международной и региональной повестки.

Сегодня они встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане. Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт Шымбулак и высокогорный каток Медеу.