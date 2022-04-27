Спецпредставитель НАТО находится в Грузии

Специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина прибыл в Грузию.

Специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина прибыл в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, сегодня он выступит на заседании комитета парламента Грузии по вопросам обороны и безопасности.

На прошлой неделе Грузию посетил заместитель генсека НАТО по вопросам безопасности Джеймс Аппатурай. В ходе встречи в комитете парламента Грузии по вопросам обороны и безопасности, которая прошла за закрытыми дверями, были обсуждены вопросы кибербезопасности и борьбы с гибридными угрозами.