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Спецпредставитель НАТО находится в Грузии

Спецпредставитель НАТО находится в Грузии Специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина прибыл в Грузию.
В регионе
27 апреля 2022 г. 09:25
Спецпредставитель НАТО находится в Грузии

Специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина прибыл в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, сегодня он выступит на заседании комитета парламента Грузии по вопросам обороны и безопасности.

На прошлой неделе Грузию посетил заместитель генсека НАТО по вопросам безопасности Джеймс Аппатурай. В ходе встречи в комитете парламента Грузии по вопросам обороны и безопасности, которая прошла за закрытыми дверями, были обсуждены вопросы кибербезопасности и борьбы с гибридными угрозами.

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