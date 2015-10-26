​Спецпредставитель генсека НАТО посетит Грузию

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай посетит завтра Грузию в рамках проходящей в стране Недели НАТО, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Аппатурай примет участие в III форуме безопасности Южного Кавказа и конференции обороны и безопасности Грузии.

После конференции Аппатурай встретится с министром обороны Тинатин Хидашели.

Джеймс Аппатурай посетит также региона Шида Картли, где откроет новый региональный офис НАТО и ЕС в Гори. Позже министр обороны Грузии примет спецпредставителя генсека НАТО в Национальной академии обороны им. Давида Агмашенебели.

Запланированы также встреча Аппатурая с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел Грузии.