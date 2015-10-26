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    ​Спецпредставитель генсека НАТО посетит Грузию

    Джеймс Аппатурай посетит также региона Шида Картли, где откроет новый региональный офис НАТО и ЕС в Гори

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай посетит завтра Грузию в рамках проходящей в стране Недели НАТО, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ. 

    Аппатурай примет участие в III форуме безопасности Южного Кавказа и конференции обороны и безопасности Грузии.

    После конференции Аппатурай встретится с министром обороны Тинатин Хидашели.

    Джеймс Аппатурай посетит также региона Шида Картли, где откроет новый региональный офис НАТО и ЕС в Гори. Позже министр обороны Грузии примет спецпредставителя генсека НАТО в Национальной академии обороны им. Давида Агмашенебели.

    Запланированы также встреча Аппатурая с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел Грузии.

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