Спецпредставитель генсека НАТО: Безопасность в странах-соседях Альянса чрезвычайно важна для нас

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Безопасность и стабильность государств, соседствующих со странами-членами НАТО, чрезвычайно важна для альянса.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в ходе международной Конференции по обороне и безопасности в Батуми.

"Считаю, что мы должны активно работать с соседними странами, так как стабильность в соседних странах означает стабильность для стран-членов НАТО", — сказал Аппатурай.

Он отметил, что приоритетом альянса остается сотрудничество со странами, которые располагают соответствующими стандартами безопасности и обороны.