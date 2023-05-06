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Спецпредставитель ЕС поприветствовал переговоры глав МИД Азербайджана и Армении

Спецпредставитель ЕС поприветствовал переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар поприветствовал встречу министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Вашингтоне.
В регионе
6 мая 2023 г. 09:16
Спецпредставитель ЕС поприветствовал переговоры глав МИД Азербайджана и Армении

Спецпредставитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар поприветствовал переговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна, состоявшиеся 1-4 мая в США.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter.

"Обнадеживающие новости из Вашингтона. Европейский Союз приветствует четырехдневные переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Прогресс может быть достигнут только через диалог. Мы продолжаем поддерживать Азербайджан и Армению, работая с нашими партнерами в поисках устойчивого мира", - говорится в публикации.

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