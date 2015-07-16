Спецпосланник ООН по Сирии провел встречу с первым замглавы МИД Турции

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура провел в Анкаре встречу с первым заместителем министра иностранных дел Турции Феридуном Хади Синирлиоглу. Об этом сообщила журналистам в Женеве пресс-секретарь эмиссара ООН Джесси Чейхайн, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Де Мистура "подчеркнул важность вклада стран региона в политическое урегулирование сирийского конфликта", отметила Чейхайн. Он высоко оценил "значительные усилия Турции, принимающей и размещающей у себя большое число сирийских беженцев". Спецпосланник ООН "отметил срочную необходимость поиска путей прекращения кровопролития в Сирии". Эмиссар ООН "продолжит свои консультации в регионе в ближайшие несколько дней", сказала Чейхайн.

Ранее де Мистура посетил Иорданию, Катар, ОАЭ и Египет. Состоявшиеся в этих странах встречи были посвящены ситуации в Сирии. На прошлой неделе спецпосланник находился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где проводил совещания с генсеком, его советниками, а также представителями ряда стран, в том числе с заместителем главы МИД РФ Геннадием Гатиловым. Как сообщили во всемирной организации, обсуждались пути реализации Женевского коммюнике - документа, содержащего основные принципы сирийского урегулирования.

"Де Мистура продолжит консультации с государствами-членами, в том числе в регионе. Специальный посланник намерен к концу июля подготовить генеральному секретарю предложения насчет дальнейших шагов, нацеленных на поддержку сирийских сторон в поиске политического решения конфликта", - сообщила пресс-служба ООН.