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Спецназ Турции продолжает уничтожать террористов

Спецназ Турции продолжает уничтожать террористов В юго-восточной провинции Ширнак нейтрализованы два вооруженного террориста РКК.
В регионе
21 ноября 2020 г. 02:12
Спецназ Турции продолжает уничтожать террористов

В юго-восточной провинции Ширнак нейтрализованы два вооруженного террориста РКК.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает МВД Турции.

Согласно данным, очередной этап антитеррористической операции "Молния" (Yıldırım) продолжается в районе горы Джуди с участием сил спецназа жандармерии, при поддержке авиации.

Активную поддержку продолжающейся операции оказывают спецслужбы Турции.

Отметим, что террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

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