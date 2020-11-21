Спецназ Турции продолжает уничтожать террористов

В юго-восточной провинции Ширнак нейтрализованы два вооруженного террориста РКК.

В юго-восточной провинции Ширнак нейтрализованы два вооруженного террориста РКК.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом сообщает МВД Турции.

Согласно данным, очередной этап антитеррористической операции "Молния" (Yıldırım) продолжается в районе горы Джуди с участием сил спецназа жандармерии, при поддержке авиации.

Активную поддержку продолжающейся операции оказывают спецслужбы Турции.

Отметим, что террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.