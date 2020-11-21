Спецназ Турции продолжает уничтожать террористов

В юго-восточной провинции Ширнак нейтрализованы два вооруженного террориста РКК.
Как передает Report со ссылкой на
Согласно данным, очередной этап антитеррористической операции "Молния" (Yıldırım) продолжается в районе горы Джуди с участием сил спецназа жандармерии, при поддержке авиации.
Активную поддержку продолжающейся операции оказывают спецслужбы Турции.
Отметим, что террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.