Спецназ Турции нейтрализовал 4 террористов на севере Сирии

Спецназ Турции нейтрализовал четырех террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.

Спецназ Турции нейтрализовал четырех террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Боевики предприняли попытки проникновения в зону проведения операции "Источник мира", открыв стрельбу.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.