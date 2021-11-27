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Спецназ Турции нейтрализовал 4 террористов на севере Сирии

Спецназ Турции нейтрализовал 4 террористов на севере Сирии Спецназ Турции нейтрализовал четырех террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.
В регионе
27 ноября 2021 г. 22:53
Спецназ Турции нейтрализовал 4 террористов на севере Сирии

Спецназ Турции нейтрализовал четырех террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Боевики предприняли попытки проникновения в зону проведения операции "Источник мира", открыв стрельбу.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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