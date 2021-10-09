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Спасательные работы в Батуми, где обрушился дом, завершились

Спасательные работы в Батуми, где обрушился дом, завершились Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии прекратила поисково-спасательные работы в городе Батуми на месте разрушения жилого дома.
В регионе
9 октября 2021 г. 21:18
Спасательные работы в Батуми, где обрушился дом, завершились

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии прекратила поисково-спасательные работы в городе Батуми на месте разрушения жилого дома.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.

"Поисково-спасательные мероприятия в Батуми завершены, на месте остаются сотрудники полиции и продолжаются следственные мероприятия", - сказано в заявлении.

Секция жилого дома в Батуми на улице 26 мая обрушилась в пятницу утром. Порядка 400 спасателей в непрерывном режиме работали более 24 часов для спасения людей, оказавшихся под завалами. Скончались девять человек.

По данным следствия, разрушение вызвали ремонтные работы на первом этаже, сделанные с грубым нарушением правил безопасности. Задержаны собственник квартиры и двое рабочих, делавших ремонт. 11 октября объявлен днем траура.

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