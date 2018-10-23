Созданный Эрдоганом и Бахчели союз распался

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ "Нам нечего ждать от союза".
Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, об этом заявил председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели.
По его словам, созданный ранее совместно с Партией справедливости и развития "Народный союз" завершил деятельность.
Лидер партии подчеркнул, что примет участие в муниципальных выборах 31 марта 2019 года со своими кандидатами и эмблемами.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости