"Союзконьяк": Более 80% образцов армянского коньяка не отвечают российским стандартам

Доля проверенных образцов коньяка армянского происхождения, не соответствующих действующим российским стандартам, составила 85%.

Доля проверенных образцов коньяка армянского происхождения, не соответствующих действующим российским стандартам, составила 85%.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в совместном исследовании Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции ("Союзконьяк") и международной ассоциации "Антиконтрафакт".

Там уточнили, что в рамках исследования проверены образцы коньячной продукции из разных стран, в том числе из Армении. Эксперты провели анализ 71 образца коньяка различных торговых марок от восьми крупнейших армянских производителей.

"Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции ("Союзконьяк САП") совместно с международной ассоциацией "Антиконтрафакт" завершил исследование качества коньячной продукции, поставляемой на российский рынок. Результаты исследования... показали несоответствие действующим стандартам в 85% проверенных образцов армянских коньяков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продукция не соответствует требованиям сразу нескольких установленных ГОСТов и законодательству РФ. В половине проверенных образцов армянского коньяка было выявлено использование спиртов невиноградного происхождения.

По результатам исследования "Союзконьяк" направил обращения в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка, Федеральную таможенную службу, Генеральную прокуратуру РФ, а также в профильные министерства Армении и Грузии.