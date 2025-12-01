Совместные антитеррористические учения стран ШОС стартуют в Иране

В иранской провинции Восточный Азербайджан стартуют совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Саханд-2025".

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщает служба по связям с общественностью сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Учения стартуют 1 декабря и продлятся пять дней.

"Учения, направленные на борьбу с терроризмом, пройдут на северо-западе Ирана с участием пяти стран и, вероятно, ряда других государств - всего от 13 до 14", - заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на еженедельном брифинге.

По его словам, проблема терроризма носит трансграничный характер, и ни одна страна не способна эффективно противостоять ей в одиночку. Именно поэтому подобные многосторонние инициативы приобретают особое значение, подчеркнул он.

"Этот формат сотрудничества, реализуемый в рамках многосторонних соглашений, может стать началом расширения взаимодействия в различных сферах, связанных с международной безопасностью. Мы надеемся, что данное партнерство со временем охватит не только борьбу с терроризмом, но и противодействие транснациональной организованной преступности", - отметил Багаи.