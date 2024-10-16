Советник президента: Казахстан воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС

В обозримом будущем Казахстан не будет подавать заявку на вступление в БРИКС.

В обозримом будущем Казахстан не будет подавать заявку на вступление в БРИКС.

Как передает Report, об этом заявил советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали в интервью порталу Tengrinews.

По его словам, в адрес президента страны Касым-Жомарта Токаева поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС, и по его поручению анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов.

"Скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения", - сказал Уали.

Он также отметил, что Токаев неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно обсуждать все актуальные международные проблемы, включая связанные со строительством справедливого миропорядка.

Отметим, что 23-24 октября состоится саммит БРИКС в Казани, и Токаев приглашен на этот форум в качестве гостя.